Моргенштерн* и Собчак готовы снова сцепиться на глазах зрителей

Скандальный рэпер и журналистка договорились о записи встречи-реванша в Дубае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАКИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА

Блогерша-журналистка Ксения Собчак и исполнитель Алишер Моргенштерн* решили снова встретиться и записать интервью.

Посмотреть на словесную дуэль может любой. Цены на билеты внушают: от 25 до 100 тысяч рублей. Пользователи сети делают ставки, правда ли звезды решили публично выяснить отношения или это хитрый способ подзаработать.

"Тонкие отношения" этих двоих давно вызывают недоумение. Сначала Собчак ведет свадьбу музыканта и берет у него два интервью подряд. Потом она же поливает его грязью, не особо стесняясь в формулировках.

Два года назад Моргенштерн обвинил журналистку в том, что она не может сама разговаривать, а все вопросы и ответы ей суфлируют в наушник.



Конфликт продолжался все это время. Наконец Ксения Собчак решила доказать, что обвинения Алишера не имеют под собой основания, и вызвала его на вторую словесную дуэль. Рэпер согласился, но выставил ряд условий. Зрители с интересом ждут повторной схватки двух противников и делают ставки на исход эпохальной беседы.

Напомним, что недавно российские актеры резко ответили на извинения Моргенштерна* перед россиянами.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

