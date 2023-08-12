Мизулина высмеяла рэпера-иноагента Oxxxymiron*: "Как в детском саду"

Мизулина высмеяла рэпера-иноагента Oxxxymiron*: "Как в детском саду"
Екатерина Мизулина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Исполнитель упомянул главу Лиги Безопасного Интернета в новой композиции

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается деятельности иностранного агента Федорова Мирона Яновича.

Рэпер Oxxxymiron* (Оксимирон, настоящее имя – Мирон Федоров – Прим.ред.) много лет радовал своих поклонников острыми треками на злободневные темы, в которые он вплетал либо популярных персонажей из публичной сферы, либо тех, кто ему насолил.

С началом СВО, которую он осудил, Оксимирон* примкнул к когорте тех, кто громко осуждает власть. Использовал он для этого свое творчество, в котором глава Лиги Безопасного Интернета увидела появившиеся призывы к экстремизму. Результатом проверки, затеянной Екатериной Мизулиной, стал статус иноагента и штраф в 70 тысяч рублей.

Ровно по этой причине Oxxxymiron* свою новую песню посвятил именно Екатерине Мизулиной. Досталось и тем юным российским исполнителям, которые, получив порцию критики, не захотели терять концерты и заработки, а потому кардинально сменили репертуар. Их в своей композиции рэпер назвал "подобострастными приспособленцами".

Слухи о новой работе Мирона Федорова* дошли, разумеется и до Екатерины Мизулиной. Она даже поблагодарила певца за пиар, который назвала "самым лучшим в истории". Отметила она и свою исключительную привилегию стать, практически, музой для иноагента.

"Иноагент Оксимирон требует большие гонорары за свои концерты, а для меня он поет бесплатно, как на утреннике в детсаду", – саркастично подметила глава Лиги Безопасного Интернета.

К слову, достаточно большое количество российских звезд, ранее раскритиковавших СВО, со временем захотели вернуться в Россию. Свое мнение о них высказал журналист Михаил Шахназаров: он проявил солидарность с Оксимироном*.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Польша поплатилась миллиардами за попытку наказать Россию

Варшава уже желает повернуть время вспять

Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики

И рассказал, чем грозит самый худший

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей