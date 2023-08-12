Мизулина высмеяла рэпера-иноагента Oxxxymiron*: "Как в детском саду"

Исполнитель упомянул главу Лиги Безопасного Интернета в новой композиции

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается деятельности иностранного агента Федорова Мирона Яновича.

Рэпер Oxxxymiron* (Оксимирон, настоящее имя – Мирон Федоров – Прим.ред.) много лет радовал своих поклонников острыми треками на злободневные темы, в которые он вплетал либо популярных персонажей из публичной сферы, либо тех, кто ему насолил.

С началом СВО, которую он осудил, Оксимирон* примкнул к когорте тех, кто громко осуждает власть. Использовал он для этого свое творчество, в котором глава Лиги Безопасного Интернета увидела появившиеся призывы к экстремизму. Результатом проверки, затеянной Екатериной Мизулиной, стал статус иноагента и штраф в 70 тысяч рублей.



Ровно по этой причине Oxxxymiron* свою новую песню посвятил именно Екатерине Мизулиной. Досталось и тем юным российским исполнителям, которые, получив порцию критики, не захотели терять концерты и заработки, а потому кардинально сменили репертуар. Их в своей композиции рэпер назвал "подобострастными приспособленцами".

Слухи о новой работе Мирона Федорова* дошли, разумеется и до Екатерины Мизулиной. Она даже поблагодарила певца за пиар, который назвала "самым лучшим в истории". Отметила она и свою исключительную привилегию стать, практически, музой для иноагента.

"Иноагент Оксимирон требует большие гонорары за свои концерты, а для меня он поет бесплатно, как на утреннике в детсаду", – саркастично подметила глава Лиги Безопасного Интернета.

К слову, достаточно большое количество российских звезд, ранее раскритиковавших СВО, со временем захотели вернуться в Россию. Свое мнение о них высказал журналист Михаил Шахназаров: он проявил солидарность с Оксимироном*.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ