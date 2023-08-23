Рухнувший на колени перед россиянами Моргенштерн* получил жесткий отказ

По рэперу проехался Дмитрий Певцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАКИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА



Известный обилием ненормативной лексики в творчестве, фриковатым внешним видом и экстравагантным поведением рэпер Алишер Моргенштерн* давеча извинился перед согражданами за оскорбительное поведение после бегства из России и попросился обратно на родину, однако получил жесткий отказ.



Хип-хоп-исполнитель покинул страну после начала специальной военной операции. Он не ограничился одним лишь бегством и, оказавшись за границей, начал поливать грязью страну и народ, из-за чего подвергся жесткой критике как со стороны своих бывших поклонников, так со стороны других звезд.

К примеру, народный артист России Дмитрий Певцов, который из-за патриотических взглядов попал под западные санкции, уверен, что Алишер Моргенштерн* не достоин внимания граждан нашей страны.

Актер объяснил в интервью телеграмм-каналу SHOT поведение рухнувшего на колени перед россиянами исполнителя. По мнению звезды, иноагент изменил свои взгляды, потому что оказался невостребованным на Западе.

"Он никто и звать его никак", – проехался по рэперу Дмитрий Певцов.

К слову, ранее Алишер Моргенштерн* заявил, что в Америке нет человечности и все решается за счет чистого капитализма. Извинившись перед согражданами, он попросился обратно.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

