Певцов выдал истинное отношение Серебрякова к СВО

Певцов выдал истинное отношение Серебрякова к СВО
Фото: кадр "Бандитский Петербург" (2000 г)
Артист не верит, что его коллега выступает против России

Дмитрий Певцов, который занимает категорично патриотическую позицию и неприемлет другого отношения к стране, утверждает, что до сих пор считает своего коллегу по "Бандитскому Петербургу" Алексея Серебрякова близким другом, несмотря на его слова в адрес России и народа. В недавнем интервью он объяснил, почему артист позволил себе такие резкие выражения.

Певцов утверждает, что мнение Серебрякова было обоснованным и вызвано конкретными эпизодами в его жизни. Он отметил, что у них и правда разные взгляды на Россию, но это не мешает ему уважать талант и человеческую позицию друга. 

Депутат Госдумы подчеркнул, что артист является еще и настоящим мужчиной, поскольку сумел воспитать четырех приемных детей – и это достойно уважения. Более того, он считает его гениальным актером.

Также Певцов рассказал, как относится Серебряков к российской спецоперации на Украине.

"Я не видел, не слышал ни одного его высказывания против СВО. Их не было", – рассказал актер.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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