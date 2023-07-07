Певцов выдал истинное отношение Серебрякова к СВО

Артист не верит, что его коллега выступает против России

Дмитрий Певцов, который занимает категорично патриотическую позицию и неприемлет другого отношения к стране, утверждает, что до сих пор считает своего коллегу по "Бандитскому Петербургу" Алексея Серебрякова близким другом, несмотря на его слова в адрес России и народа. В недавнем интервью он объяснил, почему артист позволил себе такие резкие выражения.

Певцов утверждает, что мнение Серебрякова было обоснованным и вызвано конкретными эпизодами в его жизни. Он отметил, что у них и правда разные взгляды на Россию, но это не мешает ему уважать талант и человеческую позицию друга.

Депутат Госдумы подчеркнул, что артист является еще и настоящим мужчиной, поскольку сумел воспитать четырех приемных детей – и это достойно уважения. Более того, он считает его гениальным актером.

Также Певцов рассказал, как относится Серебряков к российской спецоперации на Украине.

"Я не видел, не слышал ни одного его высказывания против СВО. Их не было", – рассказал актер.