"Только так можем победить": Певцов обратился к россиянам

"Только так можем победить": Певцов обратился к россиянам
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он попросил людей объединиться

Дмитрий Певцов записал видеообращение к гражданам России на фоне происходящего мятежа ЧВК "Вагнер". Он попросил людей доверять только проверенным источникам информации и сохранять единство.

Народный артист отметил, что хочет призвать к благоразумию, патриотизму и рассудительности россиян. Он также подчеркнул, что в спецоперации против страны воюют различными способами, пытаясь расколоть общество и армию.

Певцов заявил, что сейчас очень важно не поддаваться фейкам. По его словам, он верит в российского президента, правительство и командование армии и прызвает остальных в этому.

"Будьте бдительны. Не верьте глупостям, слухам, фейкам. Мы едины и только так можем победить", – приводит его слова "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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