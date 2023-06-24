"Только так можем победить": Певцов обратился к россиянам

Он попросил людей объединиться

Дмитрий Певцов записал видеообращение к гражданам России на фоне происходящего мятежа ЧВК "Вагнер". Он попросил людей доверять только проверенным источникам информации и сохранять единство.

Народный артист отметил, что хочет призвать к благоразумию, патриотизму и рассудительности россиян. Он также подчеркнул, что в спецоперации против страны воюют различными способами, пытаясь расколоть общество и армию.

Певцов заявил, что сейчас очень важно не поддаваться фейкам. По его словам, он верит в российского президента, правительство и командование армии и прызвает остальных в этому.

"Будьте бдительны. Не верьте глупостям, слухам, фейкам. Мы едины и только так можем победить", – приводит его слова "Пятый канал".