Соответствующее заявление уже передано в ведомство

Над знаменитой российской телеведущей Ксенией Собчак снова сгущаются тучи. Звезда давно и мастерски ходит по лезвию ножа, позволяя себе весьма вольные оценки происходящего на международной арене. Очередной скандал разразился после того, как "блондинка в шоколаде" взяла интервью у известного блогера Дмитрия Ларина.



Россиянин, который несколько лет назад уехал из нашей страны и обосновался на солнечном Бали, в беседе с журналисткой объявил, что считает русских солдат преступниками, и мечтает о том, чтобы киевский режим одержал победу в затянувшемся конфликте.



Разумеется, выпуск вызвал широкий резонанс. На ситуацию обратил внимание руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Теперь активист требует, чтобы была проведена проверка по поводу дискредитации Вооруженных сил России. Такая информация появилась в социальных сетях.



Соответствующее заявление уже подано в Генеральную прокуратуру. Проверять будут и Ларина, и Собчак. Так что стремлением к обсуждению острых тем Ксения снова заработала себе проблемы.



К слову, недавно на Собчак накинулись из-за грубого оскорбления россиян.

