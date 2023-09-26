Не имеет права петь: Лоза набросился на Кормухину после скандала с песней Цоя

Артист считает, что такие права есть только у авторов

На концерте в Чите Ольга Кормухина прямо обвинила Полину Гагарину в неправомерном использовании аранжировки "Кукушки", пеняя на российскую судебную ветвь, которая не стала запрещать звезде исполнять композицию с аранжировкой – придуманной супругом Кормухиной прямиком для жены.

А поэт-песенник Юрий Лоза не понимает, какое отношение сама Кормухина может иметь к "Кукушке", если ее написал покойный Виктор Цой. Ведь и та, и другая лишь исполняют песни совершенного другого артиста. Поэтому единственные уполномоченные лица в инициировании судебных процессов, считает музыкант – правообладатели и авторы (хотя у Кормухиной были права на исполнение композиции в этой аранжировке после одобрения самих правообладателей).

Юрий указал, что никому не разрешает исполнять каверы на его хиты – хотя такие предложения получал довольно часто. Современные музыканты пытались соблазнить его "осовремениванием". Однако Лоза не намерен ничего менять в своих песнях.

"Сейчас, чтобы послушать “Плот”, надо приглашать Лозу! Благодаря этому я еще хоть как-то свожу концы с концами!" – высказался исполнитель.

Ранее песенник отреагировал на скандальные и оскорбительные для россиян фразы, прозвучавшие из уст латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле – Юрий призвал игнорировать поливающую Россию певицу, чтобы та пережила забвение.