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Исполнительница Ольга Кормухина в социальных сетях отреагировала на недавнюю акцию ее коллеги по цеху Бориса Гребенщикова, который прокатился по Германии с гастрольным туром – и даже будто бы перевел все полученные от него средства (12 миллионов евро) на помощь Украине.
Заслуженную артистку России жест Бориса явно не привлек – та ехидно обозвала коллегу "миротворцем", а заодно и подколола тех, кто решил сходить на такое выступление.
"Мерзость. Даже не понимают, что теперь тоже замараны кровью невинных. Вместе с кумирами", – написала российская исполнительница.
Гребенщиков, кстати, еще с давних пор живет в Великобритании. Как-то сам рассказывал в интервью, что в Лондоне "живет набегами" аж в 1988 года. Хотя довольно давно шлет проклятия в адрес россиян.
Не так давно Ольга публично выступила с поддержкой специальной военной операции на Украине – звезда даже выступает с концертами перед раненными бойцами российской армии. И критикует коллег, которые убежали из родной страны.
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