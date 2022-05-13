Знаменитая певица рассказала о драке с Киркоровым

Знаменитая певица рассказала о драке с Киркоровым
Ольга Кормухина. Фото: Darya Parchinskaya/Russian Looks/www.globallookpress.com
Артистка не жалеет, что "наваляла" поп-королю

В последнее время любимец публики Филипп Киркоров постоянно попадает в громкие скандалы. Оказалось, что некоторые коллеги поп-короля по звездной сцене не очень его жалуют. Среди таких артистов оказалась знаменитая российская певица Ольга Кормухина. Выяснилось, что звезде даже пришлось пустить в ход кулаки в момент, когда ее взгляды с Филиппом Бедросовичем разошлись.

Артистка рассказала, что причиной конфликтной ситуации стало отношение исполнителя хитов "Зайка моя", "Роза чайная", "Цвет настроения синий" и других к его собственным фанатам. Кормухину раздражает, что Филипп периодически неуважительно ведет себя и позволяет себе весьма нелестные высказывания в адрес публики.

Кормухина сообщила, что как-то раз ей пришлось с помощью физической силы отстаивать свою позицию по этому вопросу. Ольга набросилась на Филиппа с кулаками. Сейчас, по прошествии времени, певица подчеркивает, что абсолютно не жалеет о скандальном инциденте. Артистка считает, что поступила абсолютно правильно, и не собирается мириться с недостойным отношением звезд к аудитории.

Ольга сообщила, что однажды раскритиковала сценический образ Филиппа и указала ему на его "косяки".

"А он заявил: “Мне по барабану! Пипл это хавает!” За эти слова и получил", – сообщила звезда.

К слову, недавно жаркие поцелуи Киркорова с Татьяной Навкой смутили публику.

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
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