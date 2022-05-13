Жаркие поцелуи Киркорова и Навки смутили публику – видео

Жаркие поцелуи Киркорова и Навки смутили публику – видео
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды продемонстрировали личное отношение друг к другу

Недавно поп-король российской эстрады Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал. Его странные пляски на кресте привлекли внимание общественности и вызвали резкое осуждение. Однако, судя по всему, жизнь Филиппа Бедросовича от этого не пострадала. Артист продолжает наслаждаться своим положением в обществе и вниманием именитых особ. Оказалось, Киркорова связывают весьма теплые отношение с известной фигуристкой Татьяной Навкой. Дошло даже до поцелуев.

Жаркое видео распространилось в социальных сетях. На нем Филипп Киркоров одаряет своим вниманием звездных представительниц прекрасного пола. Максимальное расположение знаменитый артист проявил к супруге пресс-секретаря российского лидера Татьяне Навке.

Стоит отметить, что чувства Киркорова взаимны. Навка даже первой одарила поп-короля крепким поцелуем. После этого Филипп Бедросович особенно расчувствовался и с большим жаром прижался губами к звездной щеке известной спортсменки.

Впрочем, публика не оценила такие "телячьи нежности". Самой массовой реакцией на поцелуи стали смайлики с негативными эмоциями.

К слову, недавно Филиппа Киркорова решили прогнать из России после скандальной выходки с крестом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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