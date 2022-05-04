Артисту посоветовали собирать "стразы и перья" в чемодан

Глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов полагает, что после оскорбления чувств верующих – а именно это, по его словам, сделал Филипп Киркоров на недавнем концерте – артист должен покинуть страну. Своим мнением он поделился с изданием News.ru.

Резяпов полагает, что помимо скандальной выходки не сцене артист может не должен себя сдерживать – пусть "аккуратно упакует в чемодан свои перья и стразы" и уезжает в Израиль. Однако предварительно его слова надо проверить на предмет нарушения российского законодательства.

Общественник заявил, что в действиях Киркорова просматривается публичное осквернение предмета религиозного почитания и намеренное оскорбление чувств верующих. Письмо в адрес генпрокурора РФ Краснова и главы СК Бастрыкина с просьбой о проверке он уже направил.

"Дополнительно направлено обращение по линии администрации президента России с просьбой оказать возможное содействие в недопущении продолжения подобных провокаций, направленных на раскол общества", – подытожил Резяпов.

Напомним, ранее во время концерта Киркоров выступил с песней "Мария Магдалена" – в этот момент на сцене находился крест с запертой внутри женщиной. До этого артист встал на защиту Максима Галкина, который высказывается против спецоперации на Украине.