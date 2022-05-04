Киркорова погнали из России после выходки с крестом

Киркорова погнали из России после выходки с крестом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту посоветовали собирать "стразы и перья" в чемодан

Глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов полагает, что после оскорбления чувств верующих – а именно это, по его словам, сделал Филипп Киркоров на недавнем концерте – артист должен покинуть страну. Своим мнением он поделился с изданием News.ru.

Резяпов полагает, что помимо скандальной выходки не сцене артист может не должен себя сдерживать – пусть "аккуратно упакует в чемодан свои перья и стразы" и уезжает в Израиль. Однако предварительно его слова надо проверить на предмет нарушения российского законодательства.

Общественник заявил, что в действиях Киркорова просматривается публичное осквернение предмета религиозного почитания и намеренное оскорбление чувств верующих. Письмо в адрес генпрокурора РФ Краснова и главы СК Бастрыкина с просьбой о проверке он уже направил.

"Дополнительно направлено обращение по линии администрации президента России с просьбой оказать возможное содействие в недопущении продолжения подобных провокаций, направленных на раскол общества", – подытожил Резяпов.

Напомним, ранее во время концерта Киркоров выступил с песней "Мария Магдалена" – в этот момент на сцене находился крест с запертой внутри женщиной. До этого артист встал на защиту Максима Галкина, который высказывается против спецоперации на Украине.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей