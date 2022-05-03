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Известный церковный, общественный деятель Владимир Легойда выступил с критическими заявлениями в адрес поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который недавно выступил на концерте в Кремлевском дворце.
Ранее певец поддержал Максима Галкина, против которого с громкими заявлениями выступила медиаменеджер Маргарита Симоньян, указав, что в текущее время необходимо единство. Легойда, однако, заявил, что в словах артиста наблюдается явное несоответствие.
Так, Киркоров исполнил песню "Мария Магдалена" на сцене со светящимся крестом, внутри которого "распяли" женщину. Крест позднее оказался сценой для исполнителя, а танцоры в черных одеждах решили преклонить перед ним колени.
"Что же касается самого сценического действа… Очень интересно, каким образом оно направлено на единение общества?" – вопрошает Легойда.
Легойда высказал предположение, что артист решил остановить такой выбор либо на "искреннем непонимании" простых вещей вкупе с безвкусицей, либо из-за намеренной "провокации", заявив, что музыкант таким образом и разделяет общество.
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