Молодая жена Петросяна жестко обругала интервью с Машковым

Избранница юмориста опять чем-то недовольна

Татьяну Брухунову, кажется, можно считать самой недовольной возлюбленной прославленного комика. Пару раз в неделю точно она находит повод кого-нибудь или что-нибудь раскритиковать. И речь не о театральных постановках, на которые супруга Евгения Петросяна время от времени пишет рецензии: она любит высказать недовольство по поводу поведения людей на улице, таксистов или своих подписчиков.

Теперь молодая мамочка добралась до журналистов. Татьяна Брухунова решила посмотреть свежее интервью с Владимиром Машковым, а после жестко обругала его, не стесняясь перечислять все минусы. К легендарному актеру у жены комика, к счастью, претензий не было. А вот Надежда Стрелец, которая брала интервью, ее расстроила.

Благоверная Евгения Петросяна обвинила журналистку в том, что она задавала неправильные вопросы. Ей ведь, как человеку, далекому от этого дела, лучше знать, что спрашивать. Татьяна Брухунова отметила, что в студии был очень интересный собеседник. Она предвкушала захватывающую беседу с режиссером, но не получила желаемого.

"А ему задают вопросы: "А правда, что ваша бабушка итальянка? А сколько вы получаете? Я знаю, что вы не любите такие вопросы, но, может быть, мы это обсудим?" Как так?" – возмутилась молодая мамочка, сказав, что профессиональные вопросы начались только во второй части интервью.

А недавно жена Евгения Петросяна резко ответила пользователям на просторах Интернета. "Утро.ру" писало, что ее обвинили ее в том, что она носит вещи с бирками и потом сдает их в магазин.