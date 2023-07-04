"Сдаете вещи обратно?": жену Петросяна высмеяли из-за спрятанных бирок на одежде

Моднице пришлось оправдываться

До брака со знаменитым комиком Татьяна Брухунова была серой мышкой. Сейчас ее не узнать! Супруга юмориста возомнила себя этакой фэшионистой, а потому постоянно демонстрирует новые образы и дает поклонникам советы, как одеваться. Правда, время от времени из-за своих нарядов благоверная Евгения Петросяна становится предметом обсуждения.

На днях модница Татьяна Брухунова разместила в своем микроблоге новый снимок, на котором продемонстрировала яркий образ с перьями. Пока фанаты в комментария писали о том, как эффектно выглядит молодая мамочка, по Сети разлетелись другие фотографии. Кто-то снял звезду со спины, запечатлев на камеру бирки, которые видны на ее одежде.

После появления кадров россияне стали подозревать супругу Евгения Петросяна в том, что она на самом деле не покупает всю свою дорогую одежду, а, так сказать, берет на выгул. Этим предположением одна из пользовательниц поделилась в комментариях на странице Татьяны Брухуновой, высмеяв ее за такой конфуз.

"Вы бирки с одежды не срезаете? Делаете фото, а потом сдаете обратно в магазин?" – написала женщина.

Жена юмориста не прошла мимо такого комментария и довольно резко ответила на вопросы. Во-первых, она объяснила, что это не ценник, а внутренняя этикетка, которая у бренда довольно большая. А во-вторых, молодая мамочка намекнула, что нетактично писать подобное человеку.

"Уместно ли Ваше праздное любопытство?" – возмутилась возлюбленная Евгения Петросяна.