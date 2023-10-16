Сын жестко поставил Собчак на место заявлением о России

Ребенок не захотел уезжать из страны

Ксения Собчак, которая выступила в поддержку своей "второй родины" Израиля, решила поинтересоваться у сына Платона, где бы он хотел жить. Знаменитость, которая признается, что обожает ребенка всем сердцем и восхищается его интеллектом и характером, опубликовала ответ наследника в соцсетях.

Какая именно беседа предшествовала вопросу неизвестно. В соцсетях знаменитость опубликовала лишь маленький отрывок, на котором Платон отвечает матери. Не исключено, что до этого она вела беседу с ребенком по поводу мест, где ему уже удалось побывать за границей и какое нравится больше всего.

В ответ на вопрос сын жестко поставил Собчак на место. Мальчик сделал заявление, что хочет жить только в России. Журналистка попыталась у него узнать причины, но тот церемониться с матерью не стал.

"Жесткий ответ: в России!", – заявил Платон и стукнул кулаком по подлокотнику автомобиля.

В комментариях россиян восхитила позиция сына Собчак. Однако некоторые выразили мнение, что ребенок попросту не знает, как живется простым людям в стране.

"Платошечка видит Россию из окна роскошного дома, закусывая деликатесами и катаясь на роскошном авто. В такой России и я хочу жить", "Какая дешевая спекуляция", – критикуют комментаторы.

Ксения Собчак оставила выпады в свой адрес без ответа. Ранее она заявила, что не будет служить в израильской армии, несмотря на гражданство.