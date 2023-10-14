Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля

Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блондинка разъяснила свою позицию

Популярная в России телеведущая Ксения Собчак славится своим виртуозным умением выходить сухой из любой ситуации. Как известно, "блондинка в шоколаде" публично заявила о своей поддержке Израиля в обострившемся конфликте и даже объявила, что еврейское государство является ее "второй родиной". Впрочем, даже такие теплые чувства к стране не заставят Ксению вступить в ряды израильской армии и защищать интересы государства на поле боя.

Уже долгие годы Ксения вызывает целую гамму чувств у граждан нашей страны. Так что, когда стало известно о боевых действиях в Израиле, многие всерьез начали рассуждать на тему того, что всех держателей израильских паспортов, особенно Ксению Собчак, будут рады видеть в рядах армии еврейского государства.

Тут же по социальным сетям поползли шуточки о конных войсках и так далее. Знаменитость не стала отмалчиваться и прояснила свою позицию. Собчак нашла официальный "способ" откосить от израильской армии.

Так, Ксения объявила, что обсуждать эту тему бессмысленно, так как она не проходит по возрасту в армию Израиля. При этом блондинка не стала уточнять, пошла бы она служить, если бы не было проблем с возрастным цензом. Телеведущая лишь попросила прекратить шуточки на тему конных войск и оставить ее в покое.

К слову, ранее стало известно, что Ксенией снова заинтересовались сотрудники российской прокуратуры.

Источник: YouTube-канал "Осторожно, Собчак" ✓ Надежный источник
По теме

В армию на общих основаниях: раскрыта судьба переехавших в Израиль россиян

Еврейское государство оказалось в сложной ситуации

"Проще договориться с ХАМАС": что происходит с родней Пригожина в Израиле

Продюсер сильно переживает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей