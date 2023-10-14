Хитрая Собчак нашла "способ" откосить от армии Израиля

Блондинка разъяснила свою позицию

Популярная в России телеведущая Ксения Собчак славится своим виртуозным умением выходить сухой из любой ситуации. Как известно, "блондинка в шоколаде" публично заявила о своей поддержке Израиля в обострившемся конфликте и даже объявила, что еврейское государство является ее "второй родиной". Впрочем, даже такие теплые чувства к стране не заставят Ксению вступить в ряды израильской армии и защищать интересы государства на поле боя.



Уже долгие годы Ксения вызывает целую гамму чувств у граждан нашей страны. Так что, когда стало известно о боевых действиях в Израиле, многие всерьез начали рассуждать на тему того, что всех держателей израильских паспортов, особенно Ксению Собчак, будут рады видеть в рядах армии еврейского государства.



Тут же по социальным сетям поползли шуточки о конных войсках и так далее. Знаменитость не стала отмалчиваться и прояснила свою позицию. Собчак нашла официальный "способ" откосить от израильской армии.



Так, Ксения объявила, что обсуждать эту тему бессмысленно, так как она не проходит по возрасту в армию Израиля. При этом блондинка не стала уточнять, пошла бы она служить, если бы не было проблем с возрастным цензом. Телеведущая лишь попросила прекратить шуточки на тему конных войск и оставить ее в покое.



К слову, ранее стало известно, что Ксенией снова заинтересовались сотрудники российской прокуратуры.

