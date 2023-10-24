Виторган опубликовал фото сына Собчак и рассказал о суррогатном материнстве

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Известный актер тетра и кино Максим Виторган после начала специальной военной операции негативно оценил решение главы государства и вот уже полтора года делает скандальные заявления в социальных сетях.
В этом плане он не отстает о бывшей супруги Ксении Собчак, которая тоже критикует СВО и российскую власть. Артист и скандальная журналистка были женаты шесть лет и в браке успели обзавестись наследником.
Фото сыновей Платона и Даниила, а также дочери Полины актер на днях опубликовал в социальных сетях. Показав наследников, Максим Виторган рассказал подписчикам о проекте своих друзей, посвященным проблемам детства и материнства.
"Этот форум для вас, если вы <...> думаете об ЭКО, донорских клетках, суррогатном материнстве, усыновлении", – отметил Максим Виторган.
Ранее мы сообщали, что артист вернулся на заработки в Россию.
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