51-летнего Виторгана застукали на свидании с ровесницей сына - СМИ

Галантный актер вовсю ухаживал за неизвестной брюнеткой

Не так давно Сеть переполнилась слухами о расставании актера Максима Виторгана с Нино Нинидзе. Внешне, впрочем, все казалось прежним, и пара не давала никаких комментариев. Однако недавно экс-супруга Ксении Собчак "подловили" на свидании с молодой красавицей.

В одном из театров Максим засветился с брюнеткой – отвел в ресторан, мило поухаживал и проводил. Все время светился от счастья, улыбаясь и обнимая красотку. Журналисты даже сняли поцелуи парочки на улице – у автобусной остановки.

Как пишет SHOT, избранницей Максима стала 23-летняя выпускница МГИМО, преподающая ныне английский язык детям дошкольного возраста.

Впрочем, совсем недавно Максима связывали отношения с Нино, с которой он познакомился в 2019 году. Нинидзе была не слишком словоохотлива, когда дело касалось приписываемого романа с Виторганом.

Подписчики начали подозревать неладное, когда актеры перестали выходить в свет – примерно с весны 2023 года.

Кстати, предполагаемая избранница Максима – ровесница его 23-летнего сына Даниила, прошедшего срочную службу в ЦАХАЛ и ныне проживающего в Израиле.