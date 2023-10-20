51-летнего Виторгана застукали на свидании с ровесницей сына - СМИ

51-летнего Виторгана застукали на свидании с ровесницей сына - СМИ
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Галантный актер вовсю ухаживал за неизвестной брюнеткой

Не так давно Сеть переполнилась слухами о расставании актера Максима Виторгана с Нино Нинидзе. Внешне, впрочем, все казалось прежним, и пара не давала никаких комментариев. Однако недавно экс-супруга Ксении Собчак "подловили" на свидании с молодой красавицей.

В одном из театров Максим засветился с брюнеткой – отвел в ресторан, мило поухаживал и проводил. Все время светился от счастья, улыбаясь и обнимая красотку. Журналисты даже сняли поцелуи парочки на улице – у автобусной остановки.

Как пишет SHOT, избранницей Максима стала 23-летняя выпускница МГИМО, преподающая ныне английский язык детям дошкольного возраста.

Впрочем, совсем недавно Максима связывали отношения с Нино, с которой он познакомился в 2019 году. Нинидзе была не слишком словоохотлива, когда дело касалось приписываемого романа с Виторганом. 

Подписчики начали подозревать неладное, когда актеры перестали выходить в свет – примерно с весны 2023 года. 

Кстати, предполагаемая избранница Максима – ровесница его 23-летнего сына Даниила, прошедшего срочную службу в ЦАХАЛ и ныне проживающего в Израиле.

Источник: SHOT • Требует проверки
По теме

Пугачева "слила" украинцам важные сведения от Минобороны РФ

Сенсацию выдали анонимные источники

Раскрыт тайный смысл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей