Поддержавший Израиль Виторган впервые ответил на новости о бегстве

Актер сделал заявление

Популярный некогда актер театра и кино Максим Виторган после начала специальной военной операции резко пропал с радаров. Появились новости, что он сбежал в Израиль. Артист, будучи этническим евреем, оформил израильское гражданство заранее.

Более того, старший сын звезды успел отслужить не только в России, но и на исторической родине, как это принято у евреев. Поэтому не удивительно, что сам Максим Виторган однозначно поддержал Израиль в историческом конфликте с Палестиной.

Удивительно другое. Относительно СВО актер занял противоположную позицию. На решение главы государства он отреагировал черным квадратом в социальных сетях, как бы намекая на траур. Сейчас же звезде не до этого – он просит россиян оказать поддержку Израилю.

Долгое время сплетники поговаривали, что Максим Виторган все-таки находится в России, якобы вернулся на заработки, потому что оказался невостребованным на исторической родине. Сам бывший муж Собчак хранил молчание, хотя и выкладывал радостные видео со своими друзьями из-за рубежа.

Впервые артист сам прокомментировал новости о своем бегстве. Звезда заявил, что как и раньше живет в России.

"Я вообще-то как жил в Москве, так и живу. В том же доме, с 1979 года", – подчеркнул Максим Виторган.

Он также выразил удивление тому, что публика осуждает людей, бегущих от вооруженного конфликта. Напомним, власти Израиля объявили в стране состояние войны.