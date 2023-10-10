Отслуживший в Израиле сын Виторгана ударился в панику

Молодой человек активно запасается продуктами

Внука известного актера Эммануила Виторгана могут мобилизовать наравне с остальными резервистами из ЦАХАЛ. 23-летний наследник артиста демобилизовался из Армии обороны Израиля всего месяц назад. И теперь его могут отправить на защиту государства против ХАМАС.

Учитывая, что за двое суток в Израиле мобилизовали 300 тысяч резервистов, высокая вероятность того, что наследник актера окажется в числе защитников своей израильской родины.

Об отъезде Виторгана-младшего в Израиль стало известно осенью 2022 года. До этого молодой человек успел пройти срочную службу в российской армии. А последний месяц провел в путешествиях по Европе. День рождения отметил в Нидерландах – а затем вернулся в Тель-Авив, где ныне и находится.

Сейчас Даниил срочно запасается продовольствием, скупая продукты в супермаркетах. На всякий случай, вероятно, решил забить свой холодильник – все-таки страна охвачена войной, которая имеет все шансы стать затяжной.

В социальных сетях Даниил показал длинный чек с перечнем приобретенных товаров и тележку, забитую продуктами.

"Еды много не бывает, – написал Даниил, добавив, что полный воз продуктов – "залог успеха" в чрезвычайной ситуации.

А ранее мы писали, о чем заявил россиянам Максим Виторган после событий в Израиле.