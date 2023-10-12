Еврей Виторган отреагировал на события в Израиле цитатой организатора Холокоста

Еврей Виторган отреагировал на события в Израиле цитатой организатора Холокоста
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кому адресовано послание актера?

События в Израиле не оставили равнодушными многих отечественных звезд, особенно тех, кто активно выступал против специальной военной операции. После эскалации конфликта с Палестиной они отбросили в сторону свою якобы пацифистскую риторику и поддержали одну из конфликтующих сторон. Максим Виторган оказался в их числе.

Популярный российский актер, как известно, является этническим евреем и гражданином Израиля. А его старший наследник успел отслужить в армиях двух стран. Не исключено, что ему придется с оружием в руках защищать святую землю.

Сам же Максим Виторган пока ограничивается словесной поддержкой истерической родины в социальных сетях. Он также призывает россиян оказать помощь Израилю. Однако некоторые посты звезды вызывают не только удивление, но и возмущение.

Так, Максим Виторган, сильно переживающий за Израиль, зачем-то процитировал одного из организаторов Холокоста, нацистского преступника Германа Геринга. В цитате говорится о том, как власти страны заставляют народ поддержать свою политику.

Не исключено, что пост актера обращен к премьер-министру Беньямину Нетаньяху, которого многие эксперты сегодня обвиняют в провале оборонной системы Израиля перед лицом угрозы. Напомним, политик ввел в стране военное положение после вторжения боевиков ХАМАС.

Скриншот: соцсети

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Залужный бессилен": что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуацию

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей