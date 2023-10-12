Еврей Виторган отреагировал на события в Израиле цитатой организатора Холокоста

Кому адресовано послание актера?

События в Израиле не оставили равнодушными многих отечественных звезд, особенно тех, кто активно выступал против специальной военной операции. После эскалации конфликта с Палестиной они отбросили в сторону свою якобы пацифистскую риторику и поддержали одну из конфликтующих сторон. Максим Виторган оказался в их числе.

Популярный российский актер, как известно, является этническим евреем и гражданином Израиля. А его старший наследник успел отслужить в армиях двух стран. Не исключено, что ему придется с оружием в руках защищать святую землю.

Сам же Максим Виторган пока ограничивается словесной поддержкой истерической родины в социальных сетях. Он также призывает россиян оказать помощь Израилю. Однако некоторые посты звезды вызывают не только удивление, но и возмущение.

Так, Максим Виторган, сильно переживающий за Израиль, зачем-то процитировал одного из организаторов Холокоста, нацистского преступника Германа Геринга. В цитате говорится о том, как власти страны заставляют народ поддержать свою политику.

Не исключено, что пост актера обращен к премьер-министру Беньямину Нетаньяху, которого многие эксперты сегодня обвиняют в провале оборонной системы Израиля перед лицом угрозы. Напомним, политик ввел в стране военное положение после вторжения боевиков ХАМАС.