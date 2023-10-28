Бородина мечтает о примирении с Собчак: что произошло между коллегами

Бородина мечтает о примирении с Собчак: что произошло между коллегами
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Телеведущая рассказала о громком скандале и ссоре

Некоторое время назад Ксения Бородина попала в скандал, где, кроме нее, оказалась и бывшая напарница по реалити-шоу "Дом-2". Бородина насмешливо прокомментировала внешний вид коллеги, что очень не понравилось самой Собчак.

Блондинка резко отреагировала, заметив, что у тезки нет даже друзей. Она же рассказала, что много раз видела Бородину, которой дарили подарки известные люди, при этом добавила, что когда у тех наступали сложные времена, брюнетка их не поддерживала.  Бородина сильно обиделась и на своей странице в социальных сетях опубликовала несколько грубых замечаний о коллеге.

Некоторое время назад Ксения Бородина принимала участие в передаче "Шоу Воли" на ТНТ, где поведала ведущему детали скандала с бывшей коллегой по эфиру. Она призналась, что хочет закрыть тему ссоры, так как это не дает ей покоя. А затем обратилась к экс-коллеге, заметив, что той очень шла манера одеваться, как у героини фильма "Служебный роман".

После чего телеведущая призналась Собчак в любви и предложила ей вернуть "бабкин стиль". Бородина заявила, что журналистка должна иметь уникальный стиль одежды, чтобы сократить критику в свой адрес. Телеведущая сказала, что надеется прекратить начавшуюся ссору, чтобы больше не видеть оскорблений в свою сторону. От Собчак не последовало никаких комментариев.

Ранее "Утро.ру" писало, что Ксения Бородина в ужасе от условий, при которых снимается новый сезон шоу "Последний герой".

Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник
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