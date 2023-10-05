"Опустил ниже плинтуса": униженная певица заговорила о конфликте с Шурой на ТВ

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Не так давно певец Шура, выступивший на "Битве поколений", жестко накинулся на молодую блогершу и начинающую певицу Валю Карнавал, которая осмелилась дать оценку ее творчеству. Звезду поведение артиста весьма задела – Валя не смогла даже утереть слезы, появившиеся у нее в такой неподходящий момент.
После этого Шура решил нахамить журналистке, которая подошла к нему с просьбой дать комментарий по поводу недавнего инцидента. Сидящий в шубе артист просто послал ту на три буквы – а вместе с ней и Карнавал.
Позднее слово взяла сама Валя. Спустя пару недель блогерша призналась, что давний кумир сильно ее разочаровал (до недавних пор Карнавал была фанаткой песен Шуры). И ведь непонятно, почему тот так сорвался – все-таки, личных проблем в отношении друг у друга у обоих никогда не наблюдалось.
"Как фанатка его ждала...Очень хотела увидеть. Каково было мое удивление, что я сижу "не на своем месте"... Просто взял, опустил меня ниже плинтуса", – высказалась расстроенная Валя.
Напомним, в одном из выпусков "Битвы поколений" Шура публично унизил Карнавал, заявив, что той теперь нужно будет доказывать "нам, дебилам", что та заслуживает судейского кресла (где ранее сидела Лариса Долина) на проекте.
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