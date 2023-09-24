"Собака старая": Айза пришла в бешенство после выходки Шуры на ТВ

"Собака старая": Айза пришла в бешенство после выходки Шуры на ТВ
Шура. Фото: Anton Mukhametchin/www.globallookpress.com
Блогерша поддержала поскандалившую с певцом молодую звезду

Айза-Лилуна Ай отреагировала на скандал, разгоревшийся на "Битве поколений" между Шурой и Валей Карнавал. Певец набросился на молодую исполнительницу, заявив, что та заняла место Ларисы Долиной в кресле – а потому звезде нужно доказывать "нам, дебилам" что та "имеет право на это место". В тот момент Валя не смогла сдержать слез.

Позднее на ситуацию отреагировала Айза, набросившаяся на поклонников Шуры. Стариков, уверена бывшая супруга Гуфа, постоянно тащат в ТВ, позволяя последним хамство. 

Айза рекомендовала Карнавал, которую случай с Шурой сильно задел, не обращать внимания на "старческие провокации". Между тем, считает блогерша, Шура, как "собака старая", демонстрирует недостойное 50-летнего мужчины поведение. 

"Короче, позор Шуре. А Валя, раз уже зашла в эту грязь, перестает вестись на старческие провокации звезд, которые с внуком сидеть должны", – высказалась Айза, добавив напоследок, что сегодня она "злая" и желает говорить в соответствующем тоне о "людях, которые делают гадости".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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