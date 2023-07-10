Фото голой Карнавал с выпирающей грудью утекло в Сеть

Блогер раздразнила поклонников горячими снимками с Мальдив

Начинающая российская певица и блогер Валя Карнавал отдыхает на Мальдивах. Недавно она перенесла болезненное расставание с возлюбленным, спортсменом Сашей Стоун. Поклонники ждали свадьбы пары, но в итоге все обернулось крахом. Весной Саша Стоун отметил день рождения без Вали Карнавал, после чего она опубликовала снимок, на котором предстала в слезах и без кольца.

Теперь 21-летняя звезда набирается сил и восстанавливает нервы. Фото и видео с отдыха звезда молодежи выкладывает в своем аккаунте.

На одном из снимков Валя Карнавал предстала без купальника. Она обмоталась полотенцем и сделала характерную гримасу. Плечи девушки пылали от чрезмерного загара, а на груди остались тонкие полосочки от лифа купальника.Интимный снимок взбудоражил подписчиков блогера.

Напомним, звезда "Тик-Тока" Валя Карнавал быстро взлетела на вершину олимпа и стала популярной в музыке без какого-либо специального образования. Душераздирающая история простой девочки из села Новобатайска, которая благодаря роликам в соцсетях стала зарабатывать миллионы и стала идолом российской молодежи быстро наделала шума.

В итоге дошло до того, что Валя Карнавал схлестнулась в словесном поединке с самой Ларисой Долиной, которая обвинила ее в непрофессионализме и получила в свой адрес массу негатива и критики.