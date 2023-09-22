"Ты сидишь на ее месте!": Шура довел Карнавал до рыданий упреками за Долину

"Ты сидишь на ее месте!": Шура довел Карнавал до рыданий упреками за Долину
Шура. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ Globallookpress.com
Артист поставил юную звезду на место

В эфире одного из выпусков популярного шоу "Битва поколений" произошла перепалка между певцом Александом Медведевым (Шура) и Валей Карнавал, которая сидела в жюри. Артист не выдержал и припомнил блогерше скандал с Ларисой Долиной, тем самым задев Валю за больное. Судя по всему, маститый артист просто не выдержал того, что его судит молодая знаменитость без особого опыта. 

Певец без стеснения отчитал сидящую в жюри девушку и на повышенных тонах разъяснил ей свою позицию по отношению к ней. Шура заявил, что Валя должна объяснять им "дебилам", что правильно, а что нет. Таким образом он явно намекнул на обратное. При этом сама Валя Карнавал не смогла сдержать слез. 

"Слава богу, ты нашла свою нишу и справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Все, теперь ты сидишь буквально на ее месте!" – выпалил Шура. 

Напомним, скандал между Валей Карнавал и Ларисой Долиной произошел в 2021 году. Народная артистка России обвинила звезду TikTok в неумении петь и "размазала" ее за желание пробиться на эстраду без музыкального образования.

Ранее "Утро.ру" писало, что фото голой Вали Карнавал с выпирающей грудью утекло в Сеть

Источник: Битва поколений • Требует проверки
По теме

Путин собрал Совбез после протестов в Армении

Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму

На место выехали оперативники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей