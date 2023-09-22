"Ты сидишь на ее месте!": Шура довел Карнавал до рыданий упреками за Долину

Артист поставил юную звезду на место

В эфире одного из выпусков популярного шоу "Битва поколений" произошла перепалка между певцом Александом Медведевым (Шура) и Валей Карнавал, которая сидела в жюри. Артист не выдержал и припомнил блогерше скандал с Ларисой Долиной, тем самым задев Валю за больное. Судя по всему, маститый артист просто не выдержал того, что его судит молодая знаменитость без особого опыта.

Певец без стеснения отчитал сидящую в жюри девушку и на повышенных тонах разъяснил ей свою позицию по отношению к ней. Шура заявил, что Валя должна объяснять им "дебилам", что правильно, а что нет. Таким образом он явно намекнул на обратное. При этом сама Валя Карнавал не смогла сдержать слез.

"Слава богу, ты нашла свою нишу и справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Все, теперь ты сидишь буквально на ее месте!" – выпалил Шура.



Напомним, скандал между Валей Карнавал и Ларисой Долиной произошел в 2021 году. Народная артистка России обвинила звезду TikTok в неумении петь и "размазала" ее за желание пробиться на эстраду без музыкального образования.

Ранее "Утро.ру" писало, что фото голой Вали Карнавал с выпирающей грудью утекло в Сеть.