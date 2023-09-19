Иск на 420 тысяч: Бондарчук влип в крупный скандал

Иск на 420 тысяч: Бондарчук влип в крупный скандал
Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
На компанию режиссера подали в суд

На компанию российского режиссера и актера Федора Бондарчука подали в суд. Киношколу уличили в неуплате огромной суммы денег за коммунальные услуги. Речь идет о сумме в 420 тысяч рублей, которые теперь придется выплатить. 

Напомним, Федор Бондарчук учредил свою киношколу в 2016 году и посвятил ее памяти своего отца Сергея Бондарчука. С тех пор о его бизнесе было слышно не так часто. Выяснилось, что дела у него идут не очень. 

В прошлом году фирма принесла учредителю 127 миллионов рублей, при этом из них прибыль составила всего шесть с половиной миллионов, что считается для такой большой компании убыточным экономическим фактором. Судя по всему, из-за финансовых проблем у компании начали копиться долги. Отмечается, что дело рассмотрят по упрощенке, без заседаний и вызова истца и ответчика в суд.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что 54-летняя бывшая жена Федора Бондарчука Светлана стала матерью в третий раз. Она воспользовалась услугами суррогатного материнства. В Сети уже есть кадры, на которых счастливая Светлана Бондарчук держит на руках новорожденного малыша. Стоит отметить, что многие раскритиковали решение ведущей в таком возрасте стать матерью. Впрочем, преданные поклонники считают такой шаг смелым, но правильным. 

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Источник: Звездач • Требует проверки
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