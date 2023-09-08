Подключился суд: сбежавшую Дапкунайте лишают связи с Москвой

Актриса может остаться без заветной печати

Ингеборге Дапкунайте много лет была одной из самых востребованных актрис в России. Где только не мелькала блондинка: в кино, театре и на телевидении. Россия дала ей внушительные заработки, блестящую карьеру и толпу фанатов. Поэтому ее решение оборвать отношения со страной и сбежать за границу стало дня народа шоком.

Новостей о звезде с тех пор не так много. Но на днях в прессе появилась информация о том, что ее лишают московской прописки. В Москве Ингеборге Дапкунайте жила на Никитском бульваре, где позволить себе квартиры могут только обеспеченные люди. По словам соседей, актриса долго делала ремонт, параллельно снимая жилье в дорогостоящем комплексе. Как только ремонт завершился, актриса продала недвижимость и уехала за границу.

Именно об этой квартире и идет речь. 19 июля некий Рубен Тигранович Худавердян подал в суд гражданский иск, ответчиком по которому стала Ингеборга Дапкунайте. Мужчина потребовал лишить актрису московской прописки, однако никто не понимал, почему и зачем. Журналисты пообщались с юристом Ниной Романович, которая попыталась внести ясность.

По ее мнению, звезда квартиру продала. И, видимо, торопясь покинуть Россию, не успела переоформить права собственности на нового хозяина и выписаться. И теперь новый владелец недвижимости пытается решить данный вопрос, подключив суд. Стоит отметить, что на заседании, прошедшем пару месяцев назад, блондинка не присутствовала. Ингеборга Дапкунайте через своего представителя прислала письменное ходатайство о рассмотрении всего дела без ее присутствия.

Раннее "Утро.ру" раскрыло всю правду о собственности Дапкунайте.