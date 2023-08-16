Пустят ли Дапкунайте в Россию: директор актрисы ответила на слухи

Шумиха вокруг знаменитости не умолкает

На протяжении нескольких десятилетий талантливая артистка Ингеборга Дапкунайте пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Звезда построила в нашей стране отличную карьеру и могла бы и дальше почивать на лаврах. Однако известные события прошлого года изменили судьбу артистки, она спешно собрала вещи и отчалила за границу.



Такой поступок звезды возмутил общественность. Дапкунайте окрестили предательницей, теперь никто не хочет видеть ее в нашей стране. Более того, появились активисты, которые и вовсе выступают за полный запрет для Ингеборге на въезд в Россию.



В ситуацию решила вмешаться директор артистки, продюсер Раиса Фомина. Женщина подчеркнула, что возмущена ажиотажем, который возник вокруг ее близкой подруги и коллеги. Фомина подчеркнула, что Дапкунайте и не собирается в ближайшем будущем возвращаться в нашу страну, хотя некоторые ностальгические настроения у нее присутствуют.



Что же касается возможного запрета на въезд в Россию, Фомина подчеркнула, что на это нет никаких оснований. Продюсер возмущена действиями активистов и не понимает, какие мотивы ими руководят. Также директор Дапкунайте добавила, что Ингеборга старается закрыться от негатива и предпочитает игнорировать критические публикации о себе. Российскую прессу бывшая любимица наших зрителей принципиально не читает.

