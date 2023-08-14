Дапкунайте запретили приезжать в Россию

Дапкунайте запретили приезжать в Россию
Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Сама знаменитость приезжать назад тоже не спешит

Актриса Ингеборге Дапкунайте в недавнем интервью высказалась о возможности вернуться в Москву. Знаменитость стремительно покинула российскую столицу после того, как началась спецоперация. После этого она допускает, что может снова оказаться в России, однако уверенна, что уже все будет не так, как раньше.

Депутат Виталий Милонов отреагировал на заявления артистки. Он заявил, что Дапкунайте после всего запрещается въезд на территорию Российской Федерации.

"Вопрос о ее возвращении стоять не может. Ее нельзя пускать в Россию. Хочется напомнить ей, что она очень желала получать деньги в нашей стране", – указал он.

По его мнению, прибалтийская знаменитость сейчас говорит все те же вещи, что и другие артисты, сбежавшие в свое время из России. Милонов назвал ее из-за этого "конъюнктурщицей" и потребовал, чтобы о ней совсем перестали говорить в российском пространстве.

Депутат напомнил, что в интервью Дапкунайте высказалась и о сносе советских памятников в прибалтийских странах, заявив, что они не имеют никакой культурной ценности.

"Русскую культуру невозможно отменить, как нельзя отменить законы физики. Она будет бессмертна и останется навсегда", – подытожил Милонов.

Ранее Дапкунайте заметили в компании сбежавших из России артистов. Вид знаменитостей в изгнании ошарашил народ.

Источник: Абзац
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