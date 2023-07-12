Плюнувшая в россиян Лазарева* заявила о возвращении на родину

Плюнувшая в россиян Лазарева* заявила о возвращении на родину
Татьяна Лазарева*. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Безработная актриса придумала себе новую работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ

Татьяна Лазарева* много лет жила на две страны. У нее была квартира в Москве и дом в Испании. Год назад знаменитость заявила, что навсегда эмигрировала в Европу и возвращаться в Россию не планирует. С тех пор она постоянно живет в Испании и регулярно делает скандальные заявления по поводу России и россиян.

В недавнем интервью Лазарева* в очередной раз пофантазировала на тему возвращения на родину, хотя вроде как не собиралась возвращаться. Судя по всему, жизнь за границей оказалась не так сладка, как казалась, и артистка до последнего не теряет надежду на какие-то изменения. Звезда даже придумала себе работу – она захотела стать министром Правды. Видимо, на более низкие должности артистка не привыкла рассчитывать. 

"Наверное, до какого-то момента у меня такое есть. Я даю всегда шанс людям на переосмысление и исправление. Я наверное когда вырасту, буду начальником тюрьмы какой-нибудь", – заявила Лазарева*. "В прекрасной России будущего", – добавила журналистка. 

Светский блогер и автор анонимного телеграм-канала "Небожена" высмеяла рассуждения Татьяны Лазаревой*.

"С трудом выталкивая звуки из потекшего рта, алкоголичка фантазирует о том, как вернется в страну в роли карателя. Я всегда знала, что наши либералы это те еще фашисты", – говорится в сообщении телеграм-канала. 

В комментариях пользователи Сети оказались солидарны с автором канала. "Клоунесса"; "Никому не нужная"; "Скатилась"; "Что с ней стало"; "Больная на всю голову", – написали в комментариях. 

* – признана иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Телеграм-канал "Небожена" • Требует проверки
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