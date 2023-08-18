Вскрылась правда о российской собственности Дапкунайте: все хотят отнять

Актриса владеет огромными активами

Актриса Ингебогрга Дапкунайте сделала блестящую карьеру в Советском Союзе и обрела миллионы поклонников в России. Но сразу после начала спецоперации звезда отвернулась от страны, сделавшей ее знаменитой, и улетела в Брюссель. Из-за границы актриса регулярно критикует Россию и поливает россиян. Недавно в беседе с западными журналистами звезда заявила, что жалеет о том, что не уехала из России еще в 2014 году.

Теперь выяснилось, что звезда заработала целое состояние, и в Москве у нее могут быть активы на миллионы рублей. Из-за этого у нее уже начались проблемы.

На актрису подали в суд из-за недвижимости в России. Дело будет рассмотрено в сентябре. В качестве истца фигурирует некий Рубен Худавердян, который претендует на собственность Ингеборги Дапкунайте.

По данным телеграм-канала SHOT, актриса владет трехкомнатной квартирой в Москве стоимостью приблизительно в сто миллионов рублей. Кроме того, Дапкунайте проживала в элитном особняке в "Резиденции Бенилюкс" на Новорижском шоссе. Стоимость такой недвижимости оценивается от 150 млн до 1 млрд рублей.

Также у Дапкунайте есть половина доли компании по оказанию дополнительных образовательных услуг "Скиллз акэдеми". Вторым собственником фирмы является ее бывший супруг.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Дапкунайте запретили приезжать в Россию.