Похитили огромную сумму: в театре Градского произошел громкий скандал

Похитили огромную сумму: в театре Градского произошел громкий скандал
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Мошенники умудрились развести главбуха на несколько миллионов рублей

Случай с ограблением вдовы Александа Градского только успел утинуть, как вдруг прогремела новая история со скандалом м "Градском Холле". В окружении покойного композитора появились очередные проблемы – и на этот раз имя вдовы музыканта в этой истории не фигурирует.

Пару дней назад сотрудница "Градского Холла" получила сообщение от имени художественного руководителя Алексея Рыбникова. Народный артист сообщил, что с главным бухгалтером намерен связаться куратор из Министерства культуры.

Звонок действительно поступил – однако звонивший представился сотрудником Федеральной службы безопасности, который тут же принялся сообщать о неких мошенниках, пытающихся оформить на несчастного бухгалтера кредиты. И, чтобы поймать мошенников, жертве якобы самой нужно взять заем в банке на 5 миллионов и перевести их на "безопасный счет". Чтобы та не запуталась, даже любезно вызвали такси до нужного отделения в банке. Там женщина все и оформила.

Отправив на реквизиты "помощников" почти 4 миллиона, женщина поняла, что ее классически развели. Воры умудрились взломать аккаунт Рыбникова и даже убедительно отыграли его роль.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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