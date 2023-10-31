Сразу несколько звезд решили осенью покинуть Россию

Сразу несколько звезд решили осенью покинуть Россию
Фото: соцсети
Скрывать мотивов никто не стал

Приятный отдых, деловые проекты, встреча с близкими друзями и даже радостное событие в семье – все это стало главными причинами, по которым сразу несколько российских звезд решили осенью покинуть Россию. Среди них оказались любимые многими актеры, певцы и телеведущие. 

Одной из первых из страны уехала Лариса Гузеева. Знаменитость сделала это сразу же после окончания съемок "Давай поженимся!". Местом ее назначения стала Германия.

Также на долгий период улетела и звезда "Чебурашки" Ольга Кузьмина. В ее жизни предстояло важное и долгожданное событие – рождение малыша. Встретить ребенка знаменитость решила в аргентинской клинике. После реабилитации она планирует вернуться назад.

Также Россию покинула певица и ведущая Юлианна Караулова. Для долгожданного отпуска она выбрала Турцию.

Затем по работе была вынуждена уехать из страны Ксения Бородина. Знаменитость принимает участие в съемках "Последнего героя" в Тайланде в качестве ведущей. Сперва она плохо переносила поездку, но как только к ней приехали любимые дочки, то жизнь на чужбине стала заметно легче.

Также на съемки проекта в Китай уехали блогер Дава, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. 

Недавно актриса Мария Кожевникова сообщила, что решила отправиться в отпуск со всей семьей после рождения малыша. На аналогичный шаг пошел и комик Илья Соболев вместе со всей семьей, однако в самолете его поездка была немного омрачена конфликтом с сотрудниками рейса.

Источник: News.ru
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