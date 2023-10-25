Пригрозили полицией: комик Соболев угодил в скандал в самолете

Ситуацию удалось разрешить

Недавно юморист Илья Соболев стал отцом в третий раз. Для него беременность супруги оказалась крайне приятной неожиданностью, которая помогла сохранить брак. Артист признавался, что жена уже собиралась подавать заявление после ссоры, как внезапно стало известно о грядущем пополнении в семействе. По его словам, тогда он опешил от своего счастья и забыл обо всех разногласиях. Теперь пара воспитывает младенца и делится радостными моментами его взросления в соцсетях.

Однако не все идет гладко. Недавно Соболев рассказал, что его с женой едва не выгнали из самолета во время долгого перелета на отдых. Знаменитость отметил, что из-за ошибки сотрудников произошел грандиозный скандал в самолете.

Во время регистрации супруги приобрели матери с ребенком билет в бизнес-класс. Но, как оказалось, малыша за местом не закрепили – вместо этого он должен был ехать в экономе вместе с отцом.

"В итоге ошиблись они, а сделать с этим ничего не хотят. Самолет стоит, они хотят прислать полицию", – поделился юморист.

По его словам, сотрудники предложили три способа решить проблему: пересадить женщину с ребенком в эконом, отдать ребенка отцу, либо снять их всех с рейса. Ни один из вариантов их категорически не устраивал.

Позже Илья Соболев рассказал, что всем все же удалось добраться до места назначения. Как ситуацию разрешили неизвестно. Его супруга указала в соцсетях, что раньше очень любила летать рейсами этой авиакомпании, но теперь относится к ней ужасно.

Тем не менее, артист отметил, что неприятный инцидент не испортит семейству долгожданный отдых. Позже он опубликовал фото, на котором его радостная супруга вместе с малышом катается на яхте.

Ранее несколько самолетов подали сигнал тревоги, пролетая над Россией.