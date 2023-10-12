Сразу пять самолетов подали сигнал тревоги над Россией: что произошло

Раскрыты причины произошедшего

Российские СМИ со ссылкой на данные авиационных служб сообщили, что сразу пять самолетов, которые выполняли внутренние рейсы над Россией, подали сигналы тревоги. В этот момент они летели примерно в схожей области центральной части страны.

Индиденты были зафиксированы с рейсами D2155 из Москвы в Казань, SU6238 из Самары в Санкт-Петербург, S75003 из Новосибирска в Санкт-Петербург, а также 0E9052 из Москвы в Архангельск. При этом курс ни один из самолетов не поменял, как и высоту.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", лайнеры выставили код сбоя "Общая тревога". Это может говорить также о проблемах в системах отслеживания.

Источники заявили, что произошедшие нештатные ситуации в действительности связаны со сбоем в приложении Flightradar24. Оно ошибочно отправило уведомления о сигналах тревоги. Никаких ЧП на бортах самолетов зафиксировано не было.

Росавиация также опровергла информацию о происшествии. По их сведениям, все судна продолжают полет в стандартном режиме.

"Специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что не несут ответственность за сведения о полетах, которые публикует иностранный сервис по ослеживанию рейсов.