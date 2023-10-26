Мария Кожевникова увезла детей за границу

Актриса вместе с семьей улетела из России в погоне за летом

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова вывезла за границу свою семью: мужа и четырех сыновей. Актриса похвасталась, что они с супругом решили свозить младшего ребенка в первое путешествие, а заодно продлить лето для всей семьи и зарядиться солнцем и витамином Д перед зимой.

В конце сентября стало известно, что Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Муж Марии, бизнесмен Евгений Васильев, рядом с ней уже десять лет. Пара не расписана в ЗАГСе, но, по их признанию, штамп не играет никакой роли для нормальных отношений и доверия друг к другу. Гораздо важнее для молодой мамы, что их брак скреплен в храме венчанием – они дали клятвы перед богом, когда ездили в Ниццу в православный монастырь.

Мария признается, что пол ребенка не имел для них с мужем никакого значения, поскольку богу виднее, кого посылать в семью. Ранее она с юмором раскрыла собственное прозвище "Слононожка", данное себе за дополнительно набранные во время беременности 30 килограммов. Каждый ребенок дался Марии нелегко, все беременности добавляли ей лишнего веса, с которым она потом героически боролась.

Но она не жалеет: сыновья – их с мужем личное общее счастье и оно стоило сражений с килограммами. Периодически в сети ходят слухи о разрыве Марии и Евгения, но звезда снова и снова опровергает их, уверяя, что муж просто не публичный человек и не любит мелькать в интернет-пространстве.

Недавно Мария Кожевникова вспомнила о ссорах с исполнительницей роли Тани на съемках знаменитого сериала "Универ".

