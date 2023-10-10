Боярская отказалась отвечать на вопрос о своей беременности

Актриса резко отреагировала на комментарий журналистов

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская не стала выдавать подробности после слухов о своей беременности. С журналистами наследница звезды "Мушкетеров" решила не церемониться, намекнув, что оставит все подробности при себе.

"Будете много знать, скоро состаритесь", – ответила Боярская любознательным журналистам.

А все началось со слухов, что Елизавета якобы ждет третьего ребенка. Информация поползла среди обозревателей светских хроник после того, как зрители обратили внимание на будто бы округлившийся живот Елизаветы – когда та играла на сцене в одном из спектаклей в Московском театре и поклонилась аудитории.

До этого в медиа говорили, что Боярская будто бы находится на грани развода с Максимом Матвеевым. На ситуацию отреагировал отец Елизаветы – Михаил заявил, что в семье дочки все хорошо.

Впервые Боярская начала мелькать на киноэкранах в начале нулевых, дебютировав в петербургском сериале "Агент национальной безопасности". На ее счету – более трех десятков ролей в российских картинах.