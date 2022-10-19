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Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская решила продолжить дело отца и активно снимается в отечественном кинематографе. Для многих артистка является образцом точеной женской красоты. Однако свежие фотоснимки Елизаветы шокировали поклонников.
Артистка предстала перед многомиллионной армией фанатов с белыми волосами и заметно округлившимся лицом. Оказалось, что такие изменения во внешности связаны с новой работой востребованной актрисы. Боярская сыграет роль величайшей российской императрицы Екатерины Второй.
Ради работы в сериале "Великая. Золотой век" Елизавета заметно изменилась. Поклонники обратили внимание, что их любимица набрала лишние килограммы для того, чтобы больше соответствовать образу своей героини.
Впрочем, стоит отметить, что даже в таком новом облике Елизавета выглядит потрясающе. Точеные черты ее лица немного округлились, однако не потеряли красоту и изысканность. Как известно, многие артисты часто набирают вес или резко худеют ради роли. После завершения работы над сериалом Боярской наверняка удастся быстро вернуть былую форму.
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