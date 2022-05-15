Сменившего имидж мужа Боярской застукали в объятиях знойной блондинки

Сменившего имидж мужа Боярской застукали в объятиях знойной блондинки
Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Матвеев одаривает лаской другую женщину

Звездная чета Елизаветы Боярской и Максима Матвеева кажется настоящим образцом счастливой семейной жизни. На этом фоне публику весьма удивили фотографии Матвеева, который нежно обнимается с другой женщиной.

Судя по всему, в жизни звезды нашумевшего телесериала "Триггер" наступили серьезные перемены. Супруг дочери главного мушкетера страны Михаила Боярского резко изменил имидж и стал блондином.

Теперь Максим щеголяет длинной светлой шевелюрой и внушительной черной бородой. Папарацци застукали изменившегося до неузнаваемости Матвеева в объятиях светловолосой прелестницы. Девушка одета в уютный белый свитер и джинсы.

Парочка слилась в теплых объятиях и с нескрываемой нежностью глядит в глаза друг друга. Что связывает молодых людей, остается загадкой. Впрочем, девушка может оказаться коллегой Матвеева или преданной фанаткой. В любом случае, такие нежности всерьез насторожили внимательную публику.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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