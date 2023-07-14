Безволосая Боярская шокировала россиян после слухов о раке

Артистка не появляется на светских мероприятиях

37-летняя Елизавета Боярская стала реже сниматься в кино, на что обратили внимание ее поклонники. Также артистка не появляется на светских мероприятиях, что начало вызывать вопросы у публики. Почему актриса перестала активно вести медийную жизнь?

Ответить на этот вопрос может увлечение Боярской благотворительностью. Мало кто знает, что дочь прославленного артиста помогает больным людям. Например, она часто видится с детьми с онкологическими заболеваниями. Елизавета регулярно рассказывает общественности о раке у того или иного ребенка, призывает общественность к помощи.

Боярскую в ее стремлении помочь нуждающимся поддерживают родные и близкие, которых актриса периодически показывает в своем аккаунте в популярной социальной сети. "Экспресс-газета" показала новый снимок Елизаветы с ее подругой Анастасией Перовой.

Взглянув на фото, не каждый сможет признать супругу Максима Матвеева, ведь та запечатлена без волос из-за прикрывающей голову шапки, отмечает издание.

За 20 лет карьеры Елизавета Боярская снялась более чем в 80 фильмах. Ее можно увидеть в таких кинолентах, как "Адмиралъ" (2008), "Пять невест" (2011), "Матч" (2012), "Анна Каренина. История Вронского" (2017), "Великая. Фильм второй" (2022).