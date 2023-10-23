Счастливая Буланова сделала заявление о беременности

54-летняя артистка готовится снова стать мамой

Татьяна Буланова минувшим летом снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе звезды на 19 лет. Артистка настолько счастлива в браке и испытывает большие и светлые чувства к избраннику, что, несмотря на возраст, готовится снова стать мамой.

В двух предыдущих браках у знаменитости родились сыновья. О личной жизни ее супруга известно немногое, однако, согласно открытым источникам, детей у него нет.

Татьяна Буланова в недавнем интервью сделала заявление о беременности – она готова к материнству, поскольку уверена, что ее муж станет отличным отцом. Руднев обладает добрым и открытым нравом, и это ей хотелось бы увидеть в их с супругом продолжении.

"В идеале нам нужны мальчик и девочка", – призналась звезда.

По ее словам, избранник хочет вырастить настоящего спортсмена из их совместного ребенка, а ей бы хотелось воспитывать девчонку. И теперь супружеская пара старается сделать так, чтобы стать родителями. Как именно Буланова не уточнила, хотя и подчеркнула, что дело осталось за малым.

Ранее ходили слухи, что брак знаменитости может скоро развалиться, однако сама артистка утверждает, что это не так – она влюблена и счастлива.