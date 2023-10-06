Буланова ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая"

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Исполнительница Татьяна Буланова сообщила, что не получит денежных средств за участие в концерте, организованном в честь покойного Юрия Шатунова. Певица не поняла негатива Андрея Разина, который был резко настроен против мероприятия.
Татьяна сообщила, что настроение продюсера "Ласкового мая" ее не волнует – решимости выступить на концерте у нее проклятия Разина не поубавят. И не может понять, о каком "сатанинском концерте" идет речь. Ни она, ни другие звезды не получали никаких гонораров за свои выступления на концерте. А если все собранные средства направят в поддержку покойного артиста, никто не пострадает.
Совершенно неясно, какие обстоятельства могут вызывать такую странную реакцию со стороны Разина, который давно живет за пределами России.
Исполнительница призналась, что была знакома с Шатуновым. Их связывало совместное творчество. Друзьями стать было не суждено, однако общались они отлично.
Увы, далеко не все именитые артисты выступили на концерте в честь звезды "Ласкового мая". Григорий Лепс и Дима Билан "выбыли" из программы по ряду определенных причин.
И попросила не давать пустых обещаний с "шашлыками в Ялте летом"
Глава РФ ограничился только пословицей в адрес обвинителей