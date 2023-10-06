Буланова ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая"

Буланова ответила на проклятия продюсера "Ласкового мая"
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Разин рвал и метал, узнав, что кто-то собирается выступить на концерте в честь Шатунова

Исполнительница Татьяна Буланова сообщила, что не получит денежных средств за участие в концерте, организованном в честь покойного Юрия Шатунова. Певица не поняла негатива Андрея Разина, который был резко настроен против мероприятия.

Татьяна сообщила, что настроение продюсера "Ласкового мая" ее не волнует – решимости выступить на концерте у нее проклятия Разина не поубавят. И не может понять, о каком "сатанинском концерте" идет речь. Ни она, ни другие звезды не получали никаких гонораров за свои выступления на концерте. А если все собранные средства направят в поддержку покойного артиста, никто не пострадает.

Совершенно неясно, какие обстоятельства могут вызывать такую странную реакцию со стороны Разина, который давно живет за пределами России.

Исполнительница призналась, что была знакома с Шатуновым. Их связывало совместное творчество. Друзьями стать было не суждено, однако общались они отлично.

Увы, далеко не все именитые артисты выступили на концерте в честь звезды "Ласкового мая". Григорий Лепс и Дима Билан "выбыли" из программы по ряду определенных причин.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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