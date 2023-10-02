Буланова боится за свою жизнь: артистке угрожают расправой

Буланова боится за свою жизнь: артистке угрожают расправой
Фото: соцсети
Ей даже пришлось усилить охрану

В Сети появилась запись аудио, на которой известный продюсер Андрей Разин просит Татьяну Буланову не принимать участия в концерте, посвященном памяти Юрия Шатунова. Мужчина заявляет, что все артисты, которые выступят на мероприятии, умрут тяжелой и мучительной смертью. Он пообещал, что будет об этом молиться. 

Представители певицы отрегаровали на угрозы расправы. По их словам, все артисты по своей природе люди суеверные, и теперь Буланова боится за свою жизнь. На этом фоне охрану артистки даже пришлось усилить.

"Прикрываясь церковью, человек шлет проклятья и угрозы. Он пойдет в церковь молиться, чтобы что-то произошло... Как это можно расценивать?", – возмущаются в ее команде.

Юристы утверждают, что несмотря на однозначное содержание сообщения Разина, привлечь его к уголовной ответственности за это нельзя. В российском законодательстве заявления, что человек воспользуется магическими силами для того, чтобы навредить человеку, не считаются оружием преступления. 

Заявление Разина об угрозе смерти касается также и певца SHAMAN, который должен выступить на мероприятии вместе с другими популярными артистами.

Источник: Московский комсомолец
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