Живущий в США Разин пригрозил певцу SHAMAN смертью

Живущий в США Разин пригрозил певцу SHAMAN смертью
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Продюсер предрек страшное тем, кто пойдет против его воли

Знаменитый певец и бывший солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в июне 2022-го. Неожиданный и скоропостижный уход артиста стал потрясением для многих. Исключением не стал и бывший продюсер коллектива Андрей Разин, с которым у исполнителя были довольно сложные отношения.

Как известно, последние несколько лет жизни Шатунов вел борьбу с создателем "Ласкового мая". Певец и продюсер долгое время судились и выясняли отношения на глазах у публики. Некоторые считают, что этот конфликт стал решающим в судьбе артиста и загубил его здоровье. Как бы там ни было, Разин не раз говорил, что смерть бывшего подопечного стала для него шоком. А теперь продюсер ожесточенно отстаивает честь покойного артиста.

Не так давно стало известно, что в столице планируется провести концерт памяти Юрия Шатунова. Мероприятие в честь 50-летия со дня рождения певца состоится в Crocus City Hall 17 октября. На днях живущий в США Андрей Разин нелицеприятно высказался о грядущем концерте, назвав его "чистейшим заработком". А затем продюсер пригрозил певцу SHAMAN и другим артистам, которые собираются выступить на юбилейном вечере.

В беседе с журналистами Разин пообещал всем, кто выйдет на сцену во время мероприятия, незавидную судьбу. В этом списке, помимо певца SHAMAN, оказались Лариса Долина, Клава Кока, Сергей Жуков и другие звезды. Также создатель "Ласкового мая" обратился к своей коллеге Татьяне Булановой. Продюсер попросил певицу не участвовать в концерте и предостерег ее от возможных последствий.

"Я заговоренный, ты понимаешь, никогда и никто не выживал в тех случаях, которые шли против меня. Все, кто выйдут на эту сцену, их ждет судьба смерти и болезни. Я буду молиться за это", – предупредил Андрей Разин.

Ранее "Утро.ру" писали о том, как сын Шатунова пережил потерю отца.

Источник: НЕОПРА, БЛИН!
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