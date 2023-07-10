Волочковой пригрозили тюрьмой за очередную выходку - СМИ

Волочковой пригрозили тюрьмой за очередную выходку - СМИ
Юрист предупредил балерину об "интересной" статье

Анастасия Волочкова считает свою 17-летнюю дочь Ариадну, которая совсем недавно окончила школу, совсем взрослой, поэтому положительно смотрит на ее сожительство с парнем. Артистка позволяет паре спать вместе. Недавно она рассказала, что дочь ночевала с возлюбленным в ее доме – в отдельной спальне.

Такие откровения Волочковой не остались без внимания публики. Некоторые поклонники осудили балерину за ее попустительство к интимным делам дочери. Другие же решили не лезть в личную жизнь девушки. Те лишь пожелали ей принятия правильных решений.

Если на моральную сторону вопроса можно смотреть по-разному, то закон един для всех. Адвокат Александр Бенхин напомнил артистке о существовании 232-й статьи Уголовного кодекса "Содержание притона".

"Если Анастасия Волочкова позволяет дочери заниматься в своем доме недетскими вещами, то теоретически можно ей предъявить содержание притона", – цитирует юриста blitz.plus.

То есть Анастасии Волочковой может грозить уголовная ответственность из-за дочери, предупреждает адвокат. 

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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