"Я бы ему сказал сходить к доктору": как сын Шатунова пережил потерю отца

Юноша не может до конца оправиться после трагедии

Год назад от сердечного приступа умер популярный российский певец, солист группы "Ласковый май" Юра Шатунов. У артиста осталась дочь Эстелла и сын Дэннис. После смерти отца они вместе с матерью уехали из России. Недавно на Троекуровском кладбище открыли памятник Шатунову, в честь этого события вдова артиста приезжала на родину из Германии вместе с детьми. А 6 сентября в день памяти артиста в Сети вышло семейное интервью наследников Шатунова.

На видео дети артиста рассказали, каким запомнили отца, и о чем сожалеют после его смерти. Десятилетняя дочь с восхищением отзывается о покойном папе и говорит, что у него была открытая и добрая душа, за что его и любили поклонники.



17-летий сын Юрия Шатунова Дэннис тяжело переживал потерю. По его речи заметно, что он до сих пор не смирился с болью утраты.



"Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа, и надо сходить к доктору", – сказал юноша.

Стоит отметить, что при жизни Шатунов не афишировал свою семейную жизнь, и его дети и жена крайне редко появлялись в информационном пространстве. Поэтому свежее интервью, которое было записано специально для блога Шатуновых сразу после открытия памятника певцу, поклонники оценили по достоинству.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что памятник Юрию Шатунову разочаровал публику.