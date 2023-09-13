Можно умереть: какой продукт строго запрещается добавлять в оливье

Можно умереть: какой продукт строго запрещается добавлять в оливье
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хозяйкам нужно быть очень бдительными

Салат оливье – главное украшение новогоднего стола. Однако и в менее торжественный даты многие российские хозяйки любят готовить это сытное и вкусное угощение. Современные женщины стараются переходить на полезное питание и натуральные продукты, но в каждом вопросе важна умеренность.

О том, какая опасность таится в приготовлении популярного салата оливье, рассказал инфекционист-паразитолог Валерий Завойкин. Опытный эксперт сообщил, какой ингредиент не стоит нельзя добавлять в салат.

Инфекционист напомнил о нашумевшей истории с жителями сила Кахиб. Люди серьезно пострадали, отведав во время празднования Дня знаний салат оливье на заправке из домашних яиц. 16 человек заразились сальмонеллезом. Эксперт призвал людей не допускать подобные ошибки. Паразитолог напомнил, что если вовремя не вылечить это заболевание, можно отправиться на тот свет.

"Можно и умереть. Летальность возможна", – обрисовал печальные последствия специалист.

Завойкин добавил, что совсем отказываться от приготовления домашнего майонеза не нужно. Однако очень важно приобретать яйца только в проверенных местах. Употребление салата с заправкой из зараженных продуктов может привести к большой трагедии.

К слову, ранее стало известно, почему куриные яйца нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
По теме

Ракетная атака на Севастополь: ранены десятки человек

Ночью на город напали

Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса

Президент объяснил поступок бывшего главы "Роснано"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей