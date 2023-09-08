Россияне опустошают полки магазинов: какие продукты подорожают осенью

Некоторые начинают откровенно паниковать

Рост цен на базовые продукты питания всегда вызывает огромное негодование у жителей России. Конечно, людям, которые и так вынуждены на многом экономить, сложно смириться с тем, что поход в магазин будет обходиться в еще большую сумму. Однако, к сожалению, по словам экспертов, уже осенью цены на некоторые жизненно необходимые товары снова взлетят.



Так, сообщается, что грядет подорожание мяса, рыбы, сахарного песка, а также овощей и фруктов. Более того, подскочит стоимость хлеба и даже детского питания. Для многих эти продукты являются основой ежедневного меню, так что экономический удар будет нанесен по кошелькам большинства россиян. Некоторые особенно впечатлительные граждане уже стараются закупиться впрок и опустошают полки магазинов.



Эксперты поясняют, что резкий взлет цен связан с рядом объективных факторов: сейчас сохраняются серьезные проблемы в сфере логистики, также на ситуацию влияет слабый рубль. Специалисты обратили внимание, что в южных регионах нашей страны резко подорожало топливо, поэтому привычные для нас мандарины и хурма станут значительно дороже.



Рыба взлетит в цене из-за отказа Пекина покупать морепродукты японского производства. Поднебесная пошла на такой шаг после слива воды из реакторов Фукусимской АЭС. Из-за этого дальневосточный улов пойдет на экспорт в Китай, что скажется на цене рыбы на российском рынке. А мясо и хлеб подорожают из-за дефицита кадров в сельскохозяйственном секторе. Совокупность этих факторов сильно ударит по карману россиян.



Любопытно, что также ранее стало известно, что в нашей стране подорожают горные лыжи и сноуборды. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, почему хлеб категорически нельзя хранить в холодильнике.

