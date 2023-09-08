Россияне опустошают полки магазинов: какие продукты подорожают осенью

Россияне опустошают полки магазинов: какие продукты подорожают осенью
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые начинают откровенно паниковать

Рост цен на базовые продукты питания всегда вызывает огромное негодование у жителей России. Конечно, людям, которые и так вынуждены на многом экономить, сложно смириться с тем, что поход в магазин будет обходиться в еще большую сумму. Однако, к сожалению, по словам экспертов, уже осенью цены на некоторые жизненно необходимые товары снова взлетят.

Так, сообщается, что грядет подорожание мяса, рыбы, сахарного песка, а также овощей и фруктов. Более того, подскочит стоимость хлеба и даже детского питания. Для многих эти продукты являются основой ежедневного меню, так что экономический удар будет нанесен по кошелькам большинства россиян. Некоторые особенно впечатлительные граждане уже стараются закупиться впрок и опустошают полки магазинов.

Эксперты поясняют, что резкий взлет цен связан с рядом объективных факторов: сейчас сохраняются серьезные проблемы в сфере логистики, также на ситуацию влияет слабый рубль. Специалисты обратили внимание, что в южных регионах нашей страны резко подорожало топливо, поэтому привычные для нас мандарины и хурма станут значительно дороже.

Рыба взлетит в цене из-за отказа Пекина покупать морепродукты японского производства. Поднебесная пошла на такой шаг после слива воды из реакторов Фукусимской АЭС. Из-за этого дальневосточный улов пойдет на экспорт в Китай, что скажется на цене рыбы на российском рынке. А мясо и хлеб подорожают из-за дефицита кадров в сельскохозяйственном секторе. Совокупность этих факторов сильно ударит по карману россиян.

Любопытно, что также ранее стало известно, что в нашей стране подорожают горные лыжи и сноуборды. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, почему хлеб категорически нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник

Дзюбу послали на фронт после скандальной выходки

Футболисту нашли применение

Ушлый Галкин* поставил Казахстан на колени

Власти неожиданно сняли запрет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей