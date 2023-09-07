Памятник Юрию Шатунову разочаровал публику

Появились фотографии монумента

Вести о смерти знаменитого российского певца, кумира миллионов Юрия Шатунова прогремели как гром среди ясного неба. Скоропостижная смерть мужчины в рассвете лет поразила его фанатов и коллег. Но время не стоит на месте: родные и близкие стараются смириться с потерей, а на популярном у знаменитостей последнем пристанище – Троекуровском кладбище на могиле покойного уже появился памятник. Однако далеко не всем его концепция показалась уместной.



Так, с резкой критикой монумента выступил известный художник Никас Сафронов. Памятник Шатунову, с точки зрения представителя сферы искусств, выглядит слишком банально и топорно. Скульпторы изобразили Шатунова во весь рост. Артист как будто стоит на сцене и исполняет песню. Дабы всем было хорошо понятно, что при жизни Юрий был певцом, ему в руку вложили микрофон.



Сафронов считает, что решение изобразить легендарного артиста именно в таком виде было продиктовано тем, что Шатунов являлся кумиром поколений, появившихся на свет в семидесятые-восьмидесятые годы, а вот более молодые россияне могут и не знать, что это за артист. По мнению Сафронова, такой подход не совсем уместен. Художник отметил, что профессию Юрия можно было обыграть более тонко.



Более того, Сафронова удивили гигантские размеры памятника. Никас напомнил, что при жизни Юрий был очень скромным человеком и не кичился своей популярностью. Сафронов считает, что такой броский памятник вряд ли понравился бы самому певцу.



Кстати, недавно был раскрыт секрет популярности Юрия Шатунова.

